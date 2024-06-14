Медведев: Зеленского ждет суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция

Владимира Зеленского ждет расправа толпы или суд, а Киев — поражение в конфликте с Москвой и капитуляция. Судьбу Украины и ее лидера предсказал в своем Telegram-канале заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Зеленский — никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения — противоправны», — заявил политик.

Он также призвал солдат Вооруженных сил Украины не подчиняться командованию и не исполнять приказы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в 2024 году. Он отметил, что нынешняя трагическая страница в истории республики началась с силового захвата власти путем антиконституционного переворота в 2014 году.