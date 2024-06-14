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13:30, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин назвал спектаклем отмену выборов президента на Украине

Путин назвал спектаклем отмену выборов президента на Украине в 2024 году

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Президент России Владимир Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в 2024 году. Об этом он высказался на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

Путин также отметил, что нынешняя трагическая страница в истории республики началась с силового захвата власти путем антиконституционного переворота в 2014 году. «Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся», — подчеркнул глава государства.

На встрече с руководством МИД Путин также заявил, что президентский срок избранного ранее главой Украины Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, «которую не восстановить никакими ухищрениями».

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      Алевтина Запольская
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