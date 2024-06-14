Путин назвал спектаклем отмену выборов президента на Украине в 2024 году

Президент России Владимир Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в 2024 году. Об этом он высказался на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

Путин также отметил, что нынешняя трагическая страница в истории республики началась с силового захвата власти путем антиконституционного переворота в 2014 году. «Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся», — подчеркнул глава государства.

На встрече с руководством МИД Путин также заявил, что президентский срок избранного ранее главой Украины Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, «которую не восстановить никакими ухищрениями».