Путин указал Зеленскому на невозможность восстановления легитимности

Путин заявил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить

Легитимность Владимира Зеленского невозможно восстановить. На это указал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал глава государства. По словам Путина, легитимным органом на Украине является Верховная Рада.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, говорил, что вопрос о его статусе должны решать сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.