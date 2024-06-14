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13:19, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин указал Зеленскому на невозможность восстановления легитимности

Путин заявил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Легитимность Владимира Зеленского невозможно восстановить. На это указал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал глава государства. По словам Путина, легитимным органом на Украине является Верховная Рада.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, говорил, что вопрос о его статусе должны решать сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.

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      Кристина Есикова
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