Путин заявил об омоложении армии

Президент России Путин заявил о значительном омоложении армии

Президент России Владимир Путин заявил о значительном омоложении в армии. Слова главы государства передает ТАСС.

Политик порассуждал на эту тему во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев». По его словам, средний возраст командующих армиями составил 50 лет, а командующих дивизиями — 46 лет.

«Здесь нужны, конечно, люди с современным подходом, достаточно опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками, командованием. У нас сейчас в целом это получается», — добавил Путин.

Он также отметил, что в России всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его.

«Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение служить Отечеству, защищать его», — отметил президент.

Ранее Путин поставил точку в вопросе вхождения в состав России новых регионов. Он заявил, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России.