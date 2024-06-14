Путин поставил точку в вопросе вхождения в состав России новых регионов

Путин: жители новых регионов выразили свою позицию по вхождению в состав России

Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Жители Херсонщины и Запорожья выразили свою позицию по вхождению в Россию, этот вопрос навсегда закрыт», — сказал глава государства.

Четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России может быть создан федеральный округ Новороссия из четырех новых регионов и Крыма. «Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — пояснил чиновник. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о создании нового федерального округа, который включил бы в себя Донбасс и Новороссию, пока не принималось.