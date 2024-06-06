Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 6 июня 2024Россия

Раскрыто предполагаемое название федерального округа из новых регионов России

Балицкий: федеральный округ из новых регионов и Крыма могут назвать Новороссией
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Федеральный округ из четырех новых регионов и Крыма могут назвать Новороссией. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — пояснил чиновник.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

Глава области отметил, что на данный момент вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне. Других подробностей Балицкий не сообщил.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не принимались решения по объединению новых регионов России в один федеральный округ. При этом он отметил, что различные варианты по этой теме обсуждаются.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за видео в папахе

      Путин посетит саммит ШОС в Астане

      В России спрогнозировали пик инфляции

      Загоревшееся после удара молнии здание на ВДНХ попало на видео

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

      На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

      Популярный способ установки Windows заблокировали

      В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше