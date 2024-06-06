Раскрыто предполагаемое название федерального округа из новых регионов России

Федеральный округ из четырех новых регионов и Крыма могут назвать Новороссией. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, чьи слова приводит РИА Новости.
«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — пояснил чиновник.
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Глава области отметил, что на данный момент вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне. Других подробностей Балицкий не сообщил.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не принимались решения по объединению новых регионов России в один федеральный округ. При этом он отметил, что различные варианты по этой теме обсуждаются.