Раскрыто предполагаемое название федерального округа из новых регионов России

Балицкий: федеральный округ из новых регионов и Крыма могут назвать Новороссией

Федеральный округ из четырех новых регионов и Крыма могут назвать Новороссией. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — пояснил чиновник.

Глава области отметил, что на данный момент вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне. Других подробностей Балицкий не сообщил.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не принимались решения по объединению новых регионов России в один федеральный округ. При этом он отметил, что различные варианты по этой теме обсуждаются.