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12:38, 6 марта 2023Россия

В Кремле высказались об идее объединения новых регионов России в один округ

Песков заявил об отсутствии принятия решений по объединению новых регионов РФ в один округ

Фото: РИА Новости

В Кремле пока не принималось никаких решений по объединению новых регионов России в один федеральный округ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его высказывание о подобной идее приводит ТАСС.

Он отметил, что различные варианты по этой теме обсуждаются. «Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналистов.

С 1 марта в России вступил в силу закон о пенсионном обеспечении граждан в новых регионах, а именно на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

Речь идет о лицах, которые постоянно проживали на указанных территориях по состоянию «на день принятия в Российскую Федерацию», 30 сентября, либо постоянно проживавших в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022-го, а на территориях двух других областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022-го, но выехавших оттуда в Россию.

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