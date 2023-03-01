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23:30, 28 февраля 2023Экономика

Жителям новых регионов начали назначать пенсии по российским нормам

В России вступил в силу закон о пенсионном обеспечении граждан в новых регионах

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Жителям регионов, о включении которых в состав России было объявлено осенью 2022 года, с 1 марта начали назначать пенсии по общим принятым в стране нормам. Соответствующие меры предусмотрены новым законом, подписанным президентом страны Владимиром Путиным в середине февраля.

«С 1 марта на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики Запорожской области и Херсонской области пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Речь идет о лицах, которые постоянно проживали на указанных территориях по состоянию «на день принятия в Российскую Федерацию», 30 сентября, либо постоянно проживавших в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022-го, а на территориях двух других областей – с 24 февраля по 29 сентября 2022-го, но выехавших оттуда в Россию.

Законопроект о пенсионном обеспечении в упомянутых регионах был подготовлен правительством в конце января 2023 года. В кабмине тогда отметили, что на этих территориях планируется также индексация пенсий и надбавок согласно российской практике.

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Платон Щукин
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