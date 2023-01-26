Жителям новых регионов с 1 марта начнут назначать пенсии по российским нормам

Пенсии жителям новых регионов будут назначать по заявлениям по российским нормам с 1 марта

Пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами с 1 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что для граждан, которые не могут подтвердить свой заработок и стаж, предоставив необходимые документы от работодателей или госорганов, будут работать специально созданные межведомственные комиссии. Они проследят, чтобы права жителей были защищены.

Пенсионные выплаты и надбавки к ним в новых регионах будут индексироваться. «От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. И они должны четко исполняться в каждом регионе Российской Федерации», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России. Инициатива предполагает снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.