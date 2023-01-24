В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

В кабмин направили проект о снижении пенсионного возраста до 55 и 60 лет в новых регионах

Правительство России рассмотрит законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Предложение предполагает снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых областях страны.

Миронов обратил внимание, что до вхождения в состав России пенсионный возраст в республиках Донбасса составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, поэтому условия для соотечественников в этом плане ухудшились.

«Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ», — заключил лидер фракции.

Ранее россияне назвали самые комфортные города для жизни на пенсии. В исследовании приняли участие пять тысяч человек. Из них 23 процента хотели бы провести жизнь на пенсии в Сочи, 18 процентов — в Санкт-Петербурге, а 17 процентов — в Анапе. В пятерку лидеров в списке наиболее комфортных для пожилых людей городов также вошли Москва (16 процентов) и Краснодар (15 процентов).