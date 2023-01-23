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17:35, 23 января 2023Среда обитания

Россияне назвали самые комфортные города для жизни на пенсии

«Работа.ру» и СберНПФ: 23 процента россиян предпочли бы жить на пенсии в Сочи

Фото: Slava Samsonov / Unsplash

На пенсии большинство россиян предпочли бы жить в Сочи, Санкт-Петербурге или Анапе. Самые комфортные города для жизни после завершения трудовой деятельности граждане назвали в совместном опросе «Работы.ру» и СберНПФ, передает РБК.

В исследовании приняли участие пять тысяч человек. Из них 23 процента хотели бы провести жизнь на пенсии в Сочи, 18 процентов — в Санкт-Петербурге, а 17 процентов — в Анапе. В пятерку лидеров в списке наиболее комфортных для пожилых людей городов также вошли Москва (16 процентов) и Краснодар (15 процентов). Еще 11 процентов респондентов рассмотрели бы для переезда Калининград, 10 процентов — Московскую область, восемь — Казань, пять — Нижний Новгород.

Для 44 процентов респондентов ключевым фактором выбора является климат. Для 38 процентов важнее оказались красота и благоустроенность, для 33 процентов — близость моря или гор, еще для 32 процентов — размеренный темп жизни. 29 процентов в первую очередь обращают внимание на хорошо развитую инфраструктуру, 24 процента — на возможность найти работу и приятно проводить досуг. 12 процентов считают веской причиной субсидии для людей старшего возраста. Список основных критериев замкнули доступные цены.

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При этом больше половины респондентов заявили, что не задумываются о переезде после завершения трудовой деятельности. 28 процентов оказались категорически против этого, 26 процентов пока не определились. 25 процентов хотят в будущем сменить город, а 21 процент — перебраться в другую страну.

Ранее россияне определили самые спокойные города России. Первое место занял Нижний Новгород — за него проголосовали 42 процента опрошенных.

Александра Качан
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