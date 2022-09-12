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Названы самые спокойные российские города

«Работа.ру» и «СберЗдоровье» назвали самые спокойные российские города
Нижний Новгород

Нижний Новгород. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне назвали самые спокойные города страны. Опрос провели сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,4 тысячи совершеннолетних граждан. Наиболее подходящим для спокойной жизни городом был признан Нижний Новгород — за него проголосовали 42 процента респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург с 37 процентами голосов, а третье — Сочи с 35 процентами голосов. В перечень также вошли Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.

Главными критерием, на которые обращали внимание респонденты при голосовании, стал размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей — так посчитали 59 процентов опрошенных. Еще 49 процентов заявили, что город делают спокойным приветливые люди. 35 процентов обращают больше внимания на чистые улицы и загруженности трафика дорог. Среди важных факторов также выделили небольшую плотность населения, красивую природу, небольшой размер города и малоэтажную застройку зданий.

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Психолог «СберЗдоровья» Дарья Яушева подчеркнула, что окружение влияет на ментальное состояние граждан. Серая многоэтажная застройка и недостаток растительности могут привести к повышению стресса. В то же время жители городов с большим количеством парков ощущают себя счастливее и чаще общаются с другими людьми. На психическом здоровье сказываются шум и загрязненность воздуха, которые ниже в маленьких городах. Однако финансовое благополучие и возможности для развития, которые ассоциируются с большими городами, также положительно влияют на ментальное состояние.

В августе россияне назвали лучшие города для жизни с детьми школьного возраста. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Большинство респондентов в первую очередь обращали внимание на развитую инфраструктуру и наличие образовательных и медицинских учреждений.

Александра Качан
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