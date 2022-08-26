Названы лучшие города России для жизни с детьми-школьниками

«Работа.ру»: лучшими городами для жизни с детьми-школьниками названы Москва и Петербург

Россияне назвали лучшими городами для жизни с детьми школьного возраста Москву, Санкт-Петербург и Казань. Соответствующий вопрос перед началом учебного года провели специалисты сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», результаты есть в распоряжении редакции.

В исследовании участвовали 3300 экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны, которые пользуются сервисом. Больше всего из них проголосовали за Москву — ее выбрали 48 процентов респондентов. Санкт-Петербургу, расположившемуся на второй строчке, досталось 43 процента голосов, а Казани, которая следует за ним — 39 процентов.

Сочи, Краснодар и Калининград получили по одинаковому количеству голосов — каждый из городов набрал по 21 проценту. Екатеринбург в качестве самого комфортного города для проживания с ребенком-школьником выбрали 20 процентов россиян. В десятку также вошли Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону с 18, 17 и 12 процентами соответственно.

В качестве наиболее значимых критериев, определяющих комфортное проживание в городе с ребенком школьного возраста, 58 процентов опрошенных, которые могли выбирать по несколько вариантов ответа, указали развитую инфраструктуру в городе и наличие большого количества образовательных и медицинских учреждений. Для 49 процентов респондентов оказалось важным, чтобы для детей было доступно много кружков и секций дополнительного образования, а для 47 процентов — широкий выбор спортивных школ и комплексов. Другим определяющим выбор россиян критерием стало большое количество возможностей для развлечений всей семьи. 41 процент обращает внимание на то, обладает ли город большим научным потенциалом.

36 процентам респондентов важны богатая природа и благоприятная экологическая обстановка в городе, каждому третьему — региональные и муниципальные льготы для семей с детьми школьного возраста. 30 процентов опрошенных хотели бы растить школьника там, где есть безопасные и хорошо освещенные дороги. Каждому пятому взрослому кажется значимым возможность жить в частном доме и быстро добираться до центра города.

Одним из самых редко выбираемых критериев оказалась низкая загруженность дорог и безопасное передвижение по городу, за которые проголосовали 10 процентов россиян. При этом данный вариант был наиболее популярен среди респондентов, выбиравших в качестве наиболее комфортных для проживания с ребенком-школьником относительно небольшие города.

В августе специалисты сервиса «Работа.ру» назвали Санкт-Петербург самым культурным городом страны по результатам опроса россиян. За город проголосовали 57 процентов респондентов, они оценили наличие научно-исследовательских центров в городе.