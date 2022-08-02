Названы самые культурные города России

«Работа.ру»: самыми культурными городами России назвали Санкт-Петербург и Москву

Самым культурным городом страны россияне назвали Санкт-Петербург. Своим мнением они поделились в опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», сообщает «Газета.Ru».

За Санкт-Петербург проголосовали 57 процентов респондентов, они оценили наличие научно-исследовательских центров в городе. Вторую строчку рейтинга заняла Москва с долей в 39 процентов — позицию столицы объяснили доступностью высшего образования и наличием музеев. На третьем месте оказался Новосибирск, замкнули пятерку лидеров Екатеринбург и Казань.

В список культурных городов также попали Калининград и Нижний Новгород, за которые проголосовали по 27 процентов респондентов. Россияне оценили культурный потенциал Владивостока (25 процентов), Ростова-на-Дону и Тюмени — по 19 процентов.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» определили самые подходящие города для ведения здорового образа жизни в России. Лидерами оказались Сочи и Краснодар. Третью строчку занял Калининград, в пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Москва.