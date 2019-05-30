Российским школьникам дали задание о чудесах святой воды

В Новосибирске ученикам общеобразовательной школы №120 предложили выполнить задание на тему «Чудеса святой воды». Об этом сообщает «Сибирь. Реалии».

По информации издания, такая тема предлагается второклассникам в рамках секции «Здоровый образ жизни и безопасность».

По словам учительницы начальных классов Марины Ельцовой, составители списка взяли «Чудеса святой воды» из старых тем районного конкурса научно-исследовательских работ. Она утверждает, что в прошлые годы школьники изучали данную тему в рамках конкурса, поэтому она оказалась в списке секции.

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Учительница добавила, что если бы она работала с ребенком, взявшим эту тему, то изучила бы с ним, насколько полезно поливать цветы святой водой или умываться. Кроме того, Ельцова предположила, что можно также разобрать ее воздействие на человека.

«Я не настаиваю, чтобы мои ученики брали именно эти темы, это только примеры», — заключила Ельцова.

Ранее в мае председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам. По ее мнению, это поможет повысить ответственность россиян и бороться с разводами.

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