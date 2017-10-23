Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

В Министерство образования и науки России поступило обращение от представителей родительского сообщества, предложивших ввести в обязательную школьную программу учебный курс под названием «Нравственные основы семейной жизни», разработанный представителями Русской православной церкви (РПЦ). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Она отметила, что предложение было передано заместителю министра образования и науки Татьяне Синюгиной. Леткова указала, что инициативу восприняли положительно. «Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно», — добавила она.

По мнению авторов, курс для старшеклассников поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Разработчиками курса являются екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах России, напоминает газета.

Также в материале сказано, что в 2015 году представители РПЦ уже обращались в министерство с просьбой сделать курс обязательным для школьников.

В ноябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Минобрнауки рассматривает возможность массового внедрения в школах предмета «Православная культура» по инициативе РПЦ. По мнению разработчиков курса, выпускник девятого класса обязан знать названия семи Вселенских соборов и описывать принятые на них решения, ориентироваться в месяцеслове, перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие православные праздники, а также перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов. Позже эта информация была опровергнута.

С 2012 года в большинстве российских школ ввели курс основ религиозной культуры и светской этики, в состав которого входят модули, посвященные основным исповедуемым в стране религиям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Школьники вместе с родителями должны выбрать один из них.