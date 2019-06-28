На улучшение экологии Челябинской области направят десятки миллиардов рублей

В улучшение экологической обстановки в Челябинской области планируют вложить более 59 миллиардов рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников в рамках реализации нацпроекта «Экология» до 2024 года, передает ТАСС.

Там будут реализованы региональные компоненты проектов «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Чистая вода». Кроме того, ведется создание инфраструктуры обращения с отходами.

Власти региона планируют провести рекультивацию трех несанкционированных крупных свалок в границах Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. предполагается, что это позволит улучшить качество жизни порядка двух миллионов человек — это больше половины жителей области.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!