В России заинтересовались редактированием генома ради «общества нового типа»

В Госдуме решили провести исследование возможности применения новейших репродуктивных технологий в России для «создания общества нового типа». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно тексту документа, от заказанного исследования Госдума ждет «концептуальных положений и конкретных нормотворческих инициатив» в области правового регулирования в вопросах применения новейших репродуктивных технологий. Чиновники заказали концепцию развития вспомогательных средств «как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии». Под развитием нового поколениям репродуктивных технологий подразумевается редактирование генома и управление метаболизмом во время беременности.

Кроме того, исследователи обязаны будут предоставить Госдуме анализ «взглядов религиозных организаций и групп, осуществляющих борьбу с использованием вспомогательных репродуктивных технологий» и «воздействия (...) вспомогательных репродуктивных технологий (клонирование, криогенное воскрешение, суррогатное материнство нового поколения) как факторов кризиса идентичности личности».

Исследование должно быть проведено до 30 ноября, его максимальная стоимость не должна превышать 8,97 миллиона рублей.

Ранее в Чувашии первая зачатая с помощью ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) женщина в республике родила ребенка. Беременность и роды прошли без осложнений, ребенок весом 4 килограмма 300 граммов родился в срок. Роженица и ее сын чувствуют себя хорошо. В Минздраве по региону уточнили, что женщина была зачата с помощью процедуры ЭКО в октябре 1994 года в Центре планирования семьи и репродукции Чебоксар и родилась в июле 1995 года.

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