Россияне стали реже регистрировать браки

В России за последние годы более чем на 30 процентов снизилось количество официально зарегистрированных браков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата в понедельник, 23 сентября.

По информации агентства, в 2011 году в России было зарегистрировано более одного миллиона браков, тогда как в 2018-м — чуть более 893 тысяч. Так, отмечается, что показатель снизился примерно на 32 процента.

Вместе с тем число выходящих замуж женщин в возрасте от 18 до 24 лет также снизилось почти в два раза — с 574,7 до 285,6 тысячи. Зато число невест в возрасте от 35 лет незначительно увеличилось: в 2011 году их было 215,5 тысячи, а в 2018-м — уже 216,2.

В августе стало известно, что число зарегистрированных браков с января по июнь 2019 года в России снизилось на 46 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, в первые шесть месяцев 2019-го в стране было заключено 333,1 тысячи браков. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 12,6 процента. При этом отмечается, что число разводов также снизилось — их стало меньше на 21,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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