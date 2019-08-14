Россияне стали реже жениться

Число зарегистрированных браков с января по июнь 2019 года в России снизилось на 46 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, в первые шесть месяцев этого года в стране было заключено 333,1 тысячи браков. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 12,6 процента. При этом отмечается, что число разводов также снизилось — их стало меньше на 21,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Чаще всего браки заключаются в двух регионах — Республике Тыва и Ингушетии. Там число молодоженов увеличилось на 2,7 и 2,6 процента соответственно. Больше всего число зарегистрированных браков сократилось на Чукотке — на 23 процента.

Наибольшее количество разводов было зафиксировано в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии — соответствующих записей в этих регионах стало на 7,7, 3,3 и 0,6 процента больше соответственно. Меньше разводиться стали на Чукотке, а также в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — там этот показатель сократился на 33,9, 32,7 и 32,6 процента соответственно.

В мае в Госдуме россиян упрекнули в женитьбе ради застолья. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала молодых жителей страны за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнула в женитьбе ради свадебного торжества. По словам парламентария, граждане не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!