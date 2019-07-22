В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи на трех языках

В Магасе (Ингушетия) выпустили брошюру для пропаганды традиционных ценностей, в которой содержатся правила поведения для молодежи на трех языках. Об этом рассказал мэр столицы республики Беслан Цечоев, передает «Интерфакс».

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По его словам, неприемлемым поведением для молодежи может считаться «один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей». Он уточнил, что Магас «старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют».

Брошюры содержат правила поведения для молодежи на русском, ингушском и английском языках и снабжены фотоиллюстрациями. Планируется, что их будут раздавать молодым людям и девушкам в общественных местах, а к началу учебного года их могут начать распространять в образовательных учреждениях Ингушетии.

4 июля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россию нельзя назвать лидером по традиционным ценностям из-за высоких показателей по разводам, абортам, младенческой смертности и детской бедности. Он добавил, что помимо патриотического воспитания властям стоит глубоко изучить историю репрессий в России, чтобы они не повторились.

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