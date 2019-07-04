В Счетной палате измерили духовность россиян и встревожились

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В России высокие показатели разводов, абортов, младенческой смертности и детской бедности, поэтому страну нельзя назвать лидером по традиционным ценностям. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает «Интерфакс».

Кудрин отметил, что «в вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах». В доказательство этому он привел различные статистические данные. Так, в России на 1000 новорожденных приходится пять смертей, в Евросоюзе три, в Финляндии — всего 1,7. Из 100 браков в стране 63 заканчиваются разводом. В Швеции этот показатель равен 48, в Германии — 38.

«Неблагоприятная ситуация и по абортам на 1000 родившихся, обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза. Большая проблема — детская бедность, с 2013 по 2016 год она выросла с 19 до 26 процентов», — сказал чиновник на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Председатель Счетной палаты указал, что если бы государство выделяло деньги не только на детей, рожденных после начала 2018 года, но на всех несовершеннолетних, то можно было бы «на десятки процентов снизить бедность в семьях».

Он добавил, что властям стоит говорить с населением не только о патриотическом воспитании, но глубоко изучить историю репрессий в России. «Изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций Чтобы это не повторилось», — пояснил Кудрин.

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