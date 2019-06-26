Обнародован проект документа РПЦ об эмбрионах, абортах и убийствах

Русская православная церковь (РПЦ) вынесла на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о необходимости закрепить права эмбриона на законодательном уровне и запретить аборты. Текст документа опубликован на официальном сайте Московской патриархии.

На основании библейских псалмов авторы документа доказывают, что «тождество личности человека непрерывно с момента, когда Бог дает жизнь в зачатии и до момента смерти». В связи с этим предлагается рассматривать аборт как убийство и разрешать медикам отказываться от проведения процедуры из соображений христианской совести.

«Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», — говорится в тексте документа.

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Кроме того, авторы отмечают недопустимость научных экспериментов с эмбрионами и их замораживание. «Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь», — заявляют они.

По их мнению, случаи, когда женщины добровольно отказываются от абортов, заранее зная, что роды могут закончиться летальным исходом из-за таких заболеваний, как рак или опухоль головного мозга, «в своем страдании ради спасения ребенка уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости». Отдельно оговариваются такие случаи, как спасение жизни матери при внематочной беременности, когда плод неизбежно погибает. Только в этом случае решившаяся на аборт женщина не отлучается от церкви.

Проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» был создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования 17 июля 2017 года. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 30 сентября 2019 года.

В мае Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в случае отказа от абортов в России в течение 10 лет численность населения достигнет 156 миллионов человек, а за 20 лет — 166 миллионов.

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