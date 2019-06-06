В Минздраве заступились за аборты

Запрет абортов приведет к росту материнской и младенческой смертности, а также другим негативным последствиям, поэтому он категорически недопустим. Об этом заявила замглавы Минздрава Татьяна Яковлева, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, запретительные меры могут только усугубить проблему и спровоцируют криминализацию сферы. «Ни в коем случае!» — добавила она.

Яковлева отметила, что государству удалось снизить число абортов за счет программ поддержки и консультирования женщин. Если в 2013 году было 881,37 тысячи прерванных беременностей, то в 2018-м — всего 567,18 тысячи. «Раньше более 50 процентов хотели делать аборт, теперь менее 50. Женщины уже стараются не делать аборты», — уточнила чиновница.

Она считает, что мотивировать женщину на сохранение ребенка необходимо, с одной стороны, через социальную поддержку молодых матерей. С другой — через работу с медицинским персоналом, который может убедить ее не прерывать беременность.

В апреле сообщалось, что Минздрав планирует бороться с абортами через церковь. По данным министерства, в 2018 году благодаря консультациям со священниками из 257,5 тысячи женщин ребенка сохранили 39 тысяч.

В 2018 году в стране родилось более 1,5 миллиона детей, было сделано 567 тысяч абортов. По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, речь идет о «целом поколении» не рожденных младенцев. Патриарх Кирилл отмечал, что в случае полного отказа от прерывания беременности в России за 10 лет численность населения увеличится до 156 миллионов человек, а через 20 лет — до 166.

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