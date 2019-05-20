Патриарх Кирилл подсчитал численность населения России при отказе от абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в случае отказа от абортов в России в течение десяти лет численность населения достигнет 156 миллионов человек, а за 20 лет — 166 миллионов, передает ТАСС.

Он добавил, что такого прироста не добиться денежными поощрениями в виде материнского капитала. «Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует», — заявил патриарх, добавив, что борьба с абортами имеет социологические и политические предпосылки и последствия.

Ранее стало известно, что в 2018 году в России зафиксировали 567 тысяч абортов. Рождаемость в стране, по данным Росстата, составила более 1,5 миллиона детей.

В январе глава РПЦ подверг критике женщин, сделавших аборт после того, как пренатальный скрининг выявил наличие отклонений в развитии плода. Он заявил, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности», и «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии».

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