За год в России сделали абортов на «целое поколение»

В России в 2018 году зафиксировали 567 тысяч абортов. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, пишет РИА Новости.

Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым рождаемость в стране составила более 1,5 миллиона детей. «То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет», — сказала она и добавила, что «это целое поколение».

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По ее словам, в последнее время в России показатели смертности превышают рождаемость. Если в 2016 году число умерших превысило число родившихся на чуть более чем две тысячи человек, то в 2018 году рожденных было меньше на 218 тысяч. «Наихудший показатель в Нижегородской, Московской области — более 15 тысяч, в Воронежской — 12 тысяч», — сказала Кузнецова.

В конце апреля стало известно, что в 2018 году в России детская смертность снизилась с 59,8 до 53,9 на 100 тысяч случаев. Материнская смертность снизилась на 13 процентов.

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