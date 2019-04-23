Минздрав усилит борьбу с абортами через церковь

Минздрав России намерен активнее привлекать религиозные организации к работе по профилактике абортов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Повышение эффективности доабортного консультирования планируется за счет привлечения некоммерческих организаций и усиления совместной деятельности с религиозными организациями традиционных конфессий», — сказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что подобная практика работы с населением через церковь «будет способствовать увеличению числа женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности».

Согласно официальным данным, благодаря консультациям со священнослужителями в 2018 году от аборта отказались 39 тысяч из 257,5 тысячи россиянок, которые обратились в религиозные организации. Всего же за последние пять лет число прерываний беременности по желанию женщины уменьшилось на 42,5 процента.

В феврале в Минздраве объявили, что планируют снизить число абортов вдвое за следующее шесть лет — до 300 тысяч процедур в год по всей стране.

РПЦ традиционно выступает против абортов и неоднократно предлагала вывести эту процедуру из системы ОМС. В феврале 2017 года инициативу поддержал Верховный муфтий России Таглат Таджуддин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!