Минздрав раскрыл роль церкви в ограничении доступа к абортам

Министерство здравоохранения России тесно сотрудничает с Русской православной церковью (РПЦ) в рабочей группе в Совете Федерации в вопросах снижения доступа к абортам. Результатом стало то, что широкий спектр медицинских показаний к абортам сужен до минимума. Об этом РИА Новости заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Да, это угроза жизни матери (медицинское показание — прим. «Ленты.ру»). Мы используем их помощь как лекторов, агитаторов, просветителей в этом плане, мы с ними очень плотно работаем», — поведала чиновница.

Она напомнила, что в 2016 году в России было проведено 900 тысяч абортов, а в 2017 году — 627 тысяч. «Снижение в 2018 году было абсолютно точно, но данные мы пока ждем», — заверила Яковлева.

При этом она отметила, что правительство против полного запрета абортов, поскольку это может привести к криминализации сферы и повысить материнскую смертность.

13 февраля Минздрав заявил о планах вдвое сократить количество абортов за ближайшие шесть лет. В тот же день на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из ОМС было предложено признать субъектами права нерожденных людей на стадии эмбрионального развития.

Рабочая группа Госдумы по вопросам обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви и, в частности, выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), была создана после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям, заявив, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности».

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если женщина не откажется от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



