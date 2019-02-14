Губернатор назвал здравомыслием рожать детей в России и признал нехватку бюджета

Россиянок нужно стимулировать рожать трех и более детей. Об этом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает РИА Новости.

По его словам, «любая здравомыслящая женщина старается родить», и стимулировать россиянок делать это чаще — «единственный выход подтянуть демографию».

«В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка», — подчеркнул чиновник.

Артамонов добавил, что многодетным семьям должны предоставить бесплатные земельные участки, но это не является полной их поддержкой. «Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать», — признался он.

13 февраля Минздрав России заявил о планах вдвое сократить количество абортов за ближайшие шесть лет. В тот же день на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из ОМС было предложено признать субъектами права нерожденных людей на стадии эмбрионального развития и ввести соответствующие поправки в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России.

Рабочую группу Госдумы по вопросам обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви и, в частности, выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), возглавил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. О ее создании стало известно после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям, заявив, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности».

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если женщина не откажется от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителю: без его подписи в обходном листе ей отказались прерывать беременность.

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