Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать. Плакаты опубликованы на портале kubmed.ru.

Появившиеся в сети изображения сопровождаются яркими картинками и лозунгами: «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Не ссы, рожай», «Кури, бухай, рожай уродов». Кроме того, россиянок призвали следить за весом словами: «Жирное сексуальным не бывает».

На изображениях указан телефон горячей линии Минздрава Краснодарского края или телефон доверия Центра охраны здоровья семьи. В шапке веб-страницы указано, что плакаты были основаны на предложениях посетителей.

В апреле сообщалось, что Минздрав планирует бороться с абортами через церковь. По данным министерства, в 2018 году благодаря консультациям со священниками 39 тысяч из 257,5 тысячи женщин сохранили ребенка.

В 2018 году в России родилось более 1,5 миллиона детей, было сделано 567 тысяч абортов. По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, речь идет о «целом поколении» нерожденных младенцев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что в случае полного отказа от прерывания беременности в России за 10 лет численность населения увеличится до 156 миллионов человек, а через 20 лет — до 166 миллионов.

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