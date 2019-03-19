Духовник патриарха во время службы благословлял только богатых прихожан

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) провел службу в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана, во время которой к нему неоднократно подводили богато одетых людей и не пускали обычных прихожан, пишет Znak.com.

По информации издания, на «великое повечерие» пришли более 300 человек, в основном пенсионерки и женщины с детьми, которые с трудом поместились в небольшом старом здании храма. Все они хотели получить «чудодейственное» благословение от схиархимандрита, но вместо этого служители церкви принялись расталкивать прихожан и подводить к Илию «богато одетых людей». Всего таких подходов к алтарю, где находится духовник патриарха, было три или четыре, в каждой группе насчитывалось по пять-семь человек. Через полчаса схиархимандрит покинул собор, не став подходить к пастве.

Очевидцы сообщили Znak.com, что VIP-прихожане оказались из Тюмени и якобы торопились, поэтому прошли к Илию без очереди. Несколько собеседников издания предположили, что священнослужитель и не собирался подходить к простым горожанам и в тот день планировал благословлять только тюменцев. Кто были эти люди, неизвестно.

Среди православных схиархимандрит Илий считается «одним из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени». Он близко знаком с патриархом Кириллом, с которым учился в духовной академии.

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