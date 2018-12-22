Российский батюшка попросил холодильник и машину и навлек гнев прихожан

Жители города Болотное Новосибирской области пожаловались на местного священника Андрея Крашенинникова, который требовал, чтобы прихожане подарили ему бытовую технику и автомобиль, а также оплатили курсы в автошколе. Об этом пишет Сибкрай.ru.

По словам одной из местных жительниц, батюшка приехал в Болотное в марте и сразу же попросил у прихожан 50 тысяч рублей, чтобы перевезти свою семью. При этом в соцсетях он хвастался подаренным ему новым IPhone XR стоимостью около 70 тысяч рублей.

После этого Крашенинников неоднократно размещал на своих страницах в соцсетях посты, в которых рассказывал о том, что ему необходимы газовая плита, холодильник, микроволновка, детская кроватка, велосипед, ноутбук и автомобиль. В ноябре он обратился к прихожанам с просьбой оплатить ему курсы вождения стоимостью более 30 тысяч рублей.

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По словам прихожан, тем, кто выражал недовольство постоянными просьбами священника, батюшка цитировал строчки из Евангелия или грубил.

С самим Крашенинниковым изданию связаться не удалось, однако в Искитимском епархиальном управлении, к которому относится территория, где служит батюшка, Сибкрай.ru сообщили, что в настоящее время в отношении священника проводится дисциплинарная проверка. «Означенные публикации, а равно и поведение иерея Андрея недопустимы с точки зрения пастырской этики и общего понимания должного поведения священнослужителя», — заявили там.

Ранее в декабре стало известно, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени Победоносцева Вячеслав Баскаков выкладывал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой дорогой одежды. По словам священника, все вещи он купил в кредит или на распродажах.

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