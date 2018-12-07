Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях

Заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета имени К.П. Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков выкладывал в Instagram фотографии одежды люксовых модных домов. Снимки публиковались в соцсети в течение 2018 года, однако пользователи Pikabu обратили на них внимание только в декабре.

Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.

Сейчас его аккаунт удален из Instagram.

В ноябре на мальтийском острове Гоцо священник прокатился на автомобиле Porsche Boxster, запряженном десятками детей. 47-летний Джон Султана получил должность протоиерея и решил отпраздновать событие. На появившемся в сети ролике видно, как дети в белых рубашках тянут прикрепленные к машине тросы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!