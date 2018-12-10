Gucci-батюшка покаялся за демонстративную любовь к роскоши

Протоиерей Вячеслав Баскаков, прославившийся провокационными публикациями фотографий в дорогой одежде, извинился за свое поведение в сети, обещал понести епитимию и закрыть свой Instagram-аккаунт. Его «покаянное письмо» опубликовано на «Ахилле».

«Я прошу прощения у всех, кого обидел и ввел в заблуждение и осуждение, и поношение через меня Святой Церкви. Мне очень стыдно, и я несу полную за это ответственность», — написал священнослужитель.

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По его словам, большинство его снимков с вещами люксовых брендов датированы 2017 годом и ранее. Мужчина утверждает, что большинство из них он сделал в магазине, и не все эти аксессуары ему принадлежат, потому что «не по карману никакому священнику». Баскаков признался, что некоторая обувь с фотографий хоть и принадлежит ему, но стоила недорого, а пряжки к ним он пришивал сам, «чтобы было что-то праздничное в одежде, по настроению после литургии». Батюшка добавил, что сейчас считает такие публикации глупыми, ребяческими и греховными.

Он признался, что решение разнообразить свой гардероб пришло к нему после посещения невролога — тот посоветовал лечить невралгию тройничного нерва не только лекарствами, но и сменой обстановки. В настоящий момент мужчина находится в больнице, у него большая задолженность по кредитам из-за болезни, а квартира, хороший ремонт и мебель в ней ему достались от матери. «Мне сейчас очень плохо. Слава моя в сраме…» — добавил он.

Заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета имени Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков в течение 2018 года публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и прочих дорогих вещей. После того как на него обрушился шквал критики, он удалил аккаунт, но вскоре создал новый.

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