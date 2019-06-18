Кремль поспорил с Кудриным о социальном взрыве

Кремль не согласен с мнением председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который признался, что его беспокоит возможность социального взрыва в российском обществе из-за падения уровня жизни граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению Пескова, это эмоциональные и гипертрофированные предположения. «Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло», — сказал официальный представитель Кремля.

Кудрин в программе «Познер» на Первом канале высказал мнение, что «бедность в России стала позором». По его словам, уровень жизни россиян в последние годы снижается, из-за чего сейчас почти 13 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности. Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.

В качестве одной из мер для борьбы с бедностью Кудрин предложил увеличить число получателей пособий за рождение ребенка. Это, по расчетам Счетной палаты, снизит уровень бедности на 30-40 процентов.

Ранее в июне тему бедности затронула вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. По ее словам, за чертой бедности находится 51 процент родителей с несовершеннолетними детьми.

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