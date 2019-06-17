Кудрин назвал главный позор России

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и назвал бедность позором России. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.

«Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — констатировал Кудрин.

Он также отметил, что эскалация такой ситуации на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к социальному взрыву. «Бедность в России стала позором», — указал глава СП.

По его словам, в стране при таком уровне ВВП на душу населения и прочими экономическими показателями, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

В качестве одной из мер для борьбы с бедностью Счетная палата предлагает увеличить число получателей пособий за рождение ребенка. Это, по расчетам ведомства, снизит уровень бедности на 30-40 процентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. По ее словам, за чертой бедности находится 51 процент родителей с несовершеннолетними детьми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!