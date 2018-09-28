Российский мэр запретил критиковать конституцию и власть

Мэр Белгорода Константин Полежаев подписал распоряжение о запрете государственным служащим критиковать власть в социальных сетях. Документ опубликован на сайте городской администрации.
В частности, чиновникам нельзя высказывать негативное отношение к действующему конституционному строю, институтам российский публичной власти. Кроме того, госслужащим запрещено вступать в сообщества в соцсетях, где распространяется указанная негативная информация.
Соответствующие ограничения отражены в «Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих города Белгорода», который утвержден распоряжением Полежаева от 19 сентября.
«Муниципальный служащий несет личную ответственность за все, что публикуется на страницах его блога, в его аккаунтах в социальных сетях или в комментариях к постам других людей», — говорится в разделе о правилах пользования онлайн-сервисами.
Нарушителю положений кодекса грозят «моральное осуждение» и дисциплинарная ответственность.