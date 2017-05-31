Россия
 

Активность региональных чиновников в соцсетях отследят из Москвы

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Максут Шадаев
Максут Шадаев

Министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев может быть назначен советником на общественных началах первого заместителя главы администрации президента (АП) Сергея Кириенко. Об этом в среду, 31 мая,
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в АП.

Шадаев займется координацией информационной политики региональных органов власти в социальных сетях, уточняют собеседники издания.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, в свою очередь, отметил в комментарии газете, что если должность введена, «значит в ней есть необходимость». «Мы будем взаимодействовать, выполнять поставленные задачи», — подчеркнул он.

22 мая на парламентских слушаниях по молодежной политике в ГД выступила видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). В частности, она призвала народных избранников разобраться в социальных сетях.

В конце апреля начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter и Facebook.

Максут Шадаев, согласно информации из открытых источников, с 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2008 по 2011-й был помощником руководителя администрации президента Сергея Нарышкина. В феврале 2014 года назначен министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 2016-го — заместитель председателя правительства Мособласти.

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