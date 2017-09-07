Губернатор Приамурья похвастался раздачей поручений министрам через Instagram

Губернатор Амурской области Александр Козлов дает региональным министрам поручения по комментариям в Instagram. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в четверг, 7 сентября.

«Чем мне нравится Instagram — он полезен для меня. Тема идет — вижу по докладам — качество воды. Выхожу в Instagram: у кого что, уважаемые земляки? За сутки 250 обращений», — поделился Козлов.

Материалы по теме Не хуже Трампа Зачем российские чиновники и политики повально пошли в соцсети

Он добавил, что попросил министров подписаться на его аккаунт и оперативно реагировать на комментарии пользователей. Однако не все могут привыкнуть к такой форме взаимодействия, посетовал глава региона.

На данный момент у Козлова около 12 тысяч подписчиков в соцсети. Губернатор делится с ними не только информацией о рабочих буднях, но и деталями личной жизни.

Её с трудом можно удержать на месте. Хася. Моя вторая собака. #губернатор #александркозлов #амурскаяобласть #хаска A post shared by Александр Козлов (@gubernatorlive) on Jul 15, 2017 at 11:35pm PDT

9 августа стало известно, что менее половины глав российских регионов — 32 из 85 — не имеют страниц в социальных сетях. Согласно данным мониторинга, проведенного молодежным крылом Общероссийского народного фронта (ОНФ), ряд высокопоставленных региональных чиновников присутствуют в соцсетях номинально, но не ведут свои аккаунты. В частности, это губернаторы Приморского и Хабаровского краев Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт, а также глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

27 июля сообщалось, что экспертный совет журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы предложил обязать госорганы иметь страницы в соцсетях.