ОНФ отправил молодежь изучать соцсети губернаторов

Менее чем у половины глав российских регионов — 32 из 85 — нет страниц в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного молодежным крылом Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет «Коммерсантъ» в среду, 9 августа.

Ряд высокопоставленных региональных чиновников присутствуют в соцсетях номинально, но не ведут свои аккаунты. В частности, это губернаторы Приморского и Хабаровского краев Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт, а также глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

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Самым активным ОНФ назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, у которого есть страницы во всех основных социальных сетях. На его страницу в Instagram, в частности, подписано свыше 2,8 миллиона человек. На втором месте — руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В десятку лидеров также вошли глава Крыма Сергей Аксенов, врио главы Удмуртии Александр Бречалов и подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Вместе с тем активисты подтвердили, что ряд аккаунтов глав регионов ведут сотрудники пресс-служб.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко подчеркнула, что соцсети — «полноценный канал коммуникации». «Но нужно учитывать, что с разными целями могут создаваться фейковые аккаунты», — отметила она. «Молодежка» ОНФ, в частности, нашла поддельную страницу губернатора Самарской области Николая Меркушкина с адресом mr.metadon (название синтетического наркотика — прим. «Ленты.ру»).

Молодежное крыло ОНФ — новая структура в общественное организации, официально ее представят в этом месяце, уточняет газета.

27 июля сообщалось, что экспертный совет журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы предложил обязать госорганы иметь страницы в соцсетях.