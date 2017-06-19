Толстой пообещал привлечь видеоблогеров к работе Госдумы

Госдума создаст постоянную площадку для общения с видеоблогерами. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в понедельник, 19 июня, передает «Интерфакс».

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Такое заявление Толстой сделал в ходе заседания совета блогеров, созванного по инициативе самого молодого, 21-летнего депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР). «Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением профильного комитета Госдумы по делам молодежи», — сказал зампредседателя Думы.

Он отметил, что Власов «сделал первый шаг» для налаживания диалога с видеоблогерами. Вместе с тем Толстой подчеркнул, что речи о создании надзорного органа не идет. Площадка нужна народным избранникам, чтобы понимать проблемы и интересы блогеров, пояснил Толстой.

«Я с удовольствием прочитал комментарии про забронзовелых жуков из Госдумы. Мы гораздо больше понимаем про интернет, чем блогеры про Госдуму», — добавил вице-спикер (цитата по «Парламентской газете»).

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На заседание совета пришли около 25 видеоблогеров. В их числе, как пишет один из их участников Сергей Колясников в своем Instagram, была Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря российского президента.

9 июня глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что инициированный Власовым совет блогеров не является коллективным решением Госдумы.

В конце мая на парламентских слушаниях по молодежной политике выступила видеоблогер Александра Балковская, более известная как Саша Спилберг. Она призвала народных избранников разобраться в социальных сетях.

