Госдуме предложили обязать госорганы иметь аккаунты в соцсетях

Экспертный совет журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы предложил обязать государственные органы иметь странички в социальных сетях. Об этом сообщает RT в четверг, 27 июля.

«Общаться граждане с властью смогут и через комментарии в официальном аккаунте. Обязанность отвечать на такие комментарии можно прописать в поправках к ФЗ №55 "Об обращении граждан". Однако срок такого ответа должен быть адекватен и не составлять 30 дней, как предусмотрено сейчас», — сказал председатель совета Илья Зотов.

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Кроме того, по задумке авторов инициативы, ведомства необходимо обязать размещать в соцсетях всю контактную информацию, в том числе адрес электронной почты, на которую пользователи смогут направлять обращения. Также чиновники должны будут добавлять на странички информацию о внесенных на рассмотрение законопроектах для публичного обсуждения.

Соответствующие поправки в закон об обеспечении доступа к информации будут рассмотрены на заседании совета 28 июля.

28 апреля председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал мнение, что социальные сети являются наиболее актуальным инструментом для распространения информации о деятельности Госдумы. Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает прямой диалог с избирателем.

Госдума запустила официальные аккаунты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках», Twitter, Facebook и Telegram 27 апреля. При этом уже на следующий день нижняя палата парламента отказалась вести канал в Telegram.

Многие российские политики имеют аккаунты в соцсетях. Наибольшей популярностью среди них пользуется блог главы Чечни Рамзана Кадырова.

Молодежный парламент создан в 2001 году. Его основная цель — содействие деятельности ГД в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.