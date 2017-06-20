Молодежный парламент предложил видеоблогерам провести день с депутатом

Молодежный парламент при Госдуме предложил видеоблогерам снять ролик о работе депутатов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 июня.

«Мы предлагаем каждому из вас провести день с депутатом и снять некий видеоролик о его работе — показать, как действительно выглядит этот день», — сказал председатель экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при молодежном парламенте Илья Зотов в ходе его первого заседания.

Председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин призвал коллег всерьез подумать над этой инициативой. Он обратил внимание, что на заседании совета присутствуют пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), с которыми, по его мнению, «лучше встречаться, чем они будут звонить на телефон и общаться с вами разными голосами».

19 июня сообщалось, что Госдума создаст постоянную площадку для общения с видеоблогерами. Как пояснил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в ходе заседания совета блогеров, речи о создании надзорного органа не идет. Площадка нужна народным избранникам, чтобы понимать проблемы и интересы представителей этого сообщества.

22 мая на парламентских слушаниях по молодежной политике в ГД выступила видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.