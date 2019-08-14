Россиянкам напомнили об ответственности перед государством

В Госдуме порассуждали о статусе женщины и напомнили россиянкам об их ответственности перед государством. Соответствующее заявление сделала председательница комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, комментируя данные Росстата о сокращении официально зарегистрированных браков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«Наоборот, увеличивается количество регистрируемых браков, потому что [женщины] понимают, что это защита детей. Это статус женщины, во-первых. Это защита ребенка в случае развода, алименты. <...> Это наши традиции, в конце концов. Что это за сожительство? Хотелось бы, чтобы все до одного браки регистрировались и чтобы женщина помнила о своей ответственности перед государством и своими детьми», — заявила Плетнева.

Ранее в среду сообщалось, что число зарегистрированных браков с января по июнь 2019 года в России снизилось на 46 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом отмечалось, что число разводов тоже снизилось — их стало меньше на 21,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты Росстата уточнили, что чаще всего браки заключаются в двух регионах — Республике Тыва и Ингушетии. Там число молодоженов увеличилось на 2,7 и 2,6 процента соответственно. Больше всего число зарегистрированных браков сократилось на Чукотке — на 23 процента.

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