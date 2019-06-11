Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Так, по данным статистической службы в 2018 году в этом возрасте поженились 456,6 тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч женщин. В возрасте 35 лет и старше поженились 265,5 тысяч россиян и выходили замуж 216 тысяч россиянок.

До наступления совершеннолетнего возраста в брак вступили 454 мужчины. При этом отмечается, что до 18 лет в десять раз чаще начинают семейную жизнь девушки — в 2018 году в этом возрасте вышло замуж 4,5 тысячи россиянок.

Количество заключаемых браков в возрасте от 18 до 24 лет сократилось в два раза с 2011 года и составило 170 тысяч среди мужчин и 285,5 тысяч — среди женщин.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тысяч браков, что в полтора раза меньше, чем в 2011 году.

Ранее в Госдуме россиян упрекнули в женитьбе ради застолья. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала молодых жителей страны за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. По словам парламентария, они не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

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