Маткапитал захотели разрешить тратить на частные детские сады

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина, Алена Аршинова и Андрей Голушко предложили разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детских садов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Так, по мнению авторов документа, тот факт, что родители часто не могут использовать маткапитал для оплаты услуг частных предпринимателей, «порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры».

В связи с этим депутаты предлагают установить «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», говорится в тексте пояснительной записки.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. По ее словам, маткапитал будет проиндексирован на 3,8 процента. На общее финансирование программы в Пенсионном фонде России предусмотрено около 325 миллиардов рублей. В настоящий момент размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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