В России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова а заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.

По ее словам, маткапитал будет проиндексирован на 3,8 процента. На общее финансирование программы в Пенсионном фонде России предусмотрено около 325 миллиардов рублей. Сейчас размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей.

Ранее первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко предложил сделать маткапитал бессрочной мерой. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта выплата не только действовала всегда, но и была «более существенной». В министерстве требуют, чтобы величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», добавил Вовченко.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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