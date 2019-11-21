Россиянка купила квартиру на материнский капитал и невольно стала бомжом

В городе Кунгуре (Пермский край) семья с двумя детьми лишилась квартиры, купленной с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказала порталу получательница маткапитала Ольга Шипигузова, жилье они с мужем купили в ипотеку еще в 2015 году, заплатив за него 1,4 миллиона рублей. Спустя три с лишним года женщину пригласил на прием следователь. Он рассказал, что квартира арестована: предыдущий собственник пожаловался в правоохранительные органы на мошенника, якобы отобравшего у него недвижимость.

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Аферист, незаконным способом заполучивший жилье, уже сел в тюрьму. А семье Шипигузовых приходится бороться за приобретенную квартиру. Шансы на успех, по словам Ольги Шипигузовой, небольшие. Суд первой инстанции уже вынес решение не в их пользу.

«Теперь вся надежда на Пермский краевой суд, куда мы подали апелляцию, но адвокат уже предупредил меня, что шансы выиграть его у нас минимальные, — заявила URA.RU Шипигузова. — Фактически, мы с двумя детьми оказалась на улице. При том, что мне еще ипотеку выплачивать — почти 500 тысяч рублей».

Ранее в ноябре сообщалось о жительнице Тюмени Анне Сарибекян, которую захотели выселить из квартиры, чтобы отдать жилье обманутой дольщице Светлане Солдатовой. Сарибекян при этом должна будет в течение 19 лет выплачивать ипотеку, оформленную на приобретение отобранной квартиры.

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