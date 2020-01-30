Ипотека под два процента спровоцировала рост цен на жилье в России

Наибольшее количество заявок на «дальневосточную ипотеку», ставка по которой составляет 2 процента годовых, подается в Приморье. При этом с начала выдачи льготных кредитов в регионе зафиксирован рост цен на жилье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам чиновника, в Приморье с момента запуска программы (за полтора месяца) зарегистрировано более 1,7 тысячи заявок на льготную ипотеку. «Это говорит о том, что "дальневосточная ипотека" востребована, что люди хотят в Приморье жить, строить жилье. Заключено 378 кредитных договоров на 1,3 миллиарда рублей. Большинство кредитов предоставлено на жилье во Владивостоке», — цитирует Трутнева агентство.

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Если реализация программы льготного кредитования продолжит провоцировать удорожание жилья, это нивелирует ее пользу, подчеркнул полпред президента. «Уверен, что существующие сегодня цены не только не должны повышаться, а наоборот существенно снижаться», — подчеркнул он.

Всего с декабря 2019-го в Дальневосточном округе принято более 7,8 тысячи заявок на ипотеку под 2 процента, одобрено почти 5 тысяч из них, уточнил Трутнев. Выдано 983 кредита в совокупности на 3,45 миллиарда рублей.

Льготную ипотеку под два процента годовых начали выдавать на Дальнем Востоке с декабря 2019 года. За жилищным кредитом могут обратиться молодые семьи и получатели земли в любом субъекте федерального округа в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке — до 20 лет при размере до 6 миллионов рублей включительно. Выдавать ипотеку по льготной ставке будут в течение пяти лет. Заемщики могут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом.

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