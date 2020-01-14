Россиянин предложил скинуться ему на ипотеку

Житель Челябинска решил переехать в Сочи и открыл в социальной сети «ВКонтакте» сбор средств, которые пойдут на первоначальный взнос россиянина по ипотеке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

28-летний Валерий Полунин планирует до конца 2020 года собрать один миллион рублей. «Лучше жить в Сочи, растить здоровое поколение и не брать на это кредит в банке», — написал молодой человек на своей странице.

«В Сочи хочу переехать, потому что там климат хороший, воздух горный. Недвижимость неподъемная только, увы... Я не делал это для какой-то корыстной цели. Это своего рода эксперимент, но если он удастся, то переезду быть. В глубине души мне бы хотелось, чтобы он удался, но я понимаю, что больше прочитаю «лестных слов» в комментариях, чем соберу денег», — рассказал изданию Валерий.

На момент публикации новости на призыв скинуться откликнулся только один человек — он перевел 100 рублей.

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